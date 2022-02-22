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Новосибирский военком Кудрявцев высказался об отправке призывников в горячие точки

Фото Новосибирский военком Кудрявцев высказался об отправке призывников в горячие точки
Фото Новосибирский военком Кудрявцев высказался об отправке призывников в горячие точки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Военный комиссар Новосибирской области объяснил, кого могут отправить на территории вооружённых конфликтов.

Призывников из Новосибирска не отправят в горячие точки ни при каком раскладе. Об этом заявил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев в интервью «МК в Новосибирске».

Евгений Кудрявцев рассказал, что, когда он в 1994 году учился в Новосибирском военном училище, параллельно проходила чеченская кампания. Мужчина был уверен, что его отправят в горячую точку, однако руководство решило, что войск там было достаточно.

В связи с последними событиями многие родители беспокоятся, что их сыновей призывного возраста направят в горячие точки. Однако военный комиссар Новосибирской области заявил, что в регионе на территории военных конфликтов все задачи выполняются силами контрактников.

«Что касается текущей ситуации, то в российской армии смешанное комплектование войск. Все учебно-боевые задачи, выполняемые на территории гипотетически вооружённых конфликтов, таких, как Сирия или, к примеру, в Нагорном Карабахе, где присутствовала наша миротворческая бригада, выполняются исключительно силами контрактников. Призывники ни при каком раскладе не попадут в условно горячие точки», – отметил Кудрявцев.

Также полковник Кудрявцев подчеркнул, что за последние пять лет не было зафиксировано случаев смертей новосибирских призывников, а также случаев неуставных отношений к солдатам-срочникам со стороны офицерского состава.

Напомним, что в Новосибирской области организовали штаб помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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