Проститутки в Новосибирске оценили свои услуги в 2000 рублей за час

Фото pixabay.com

Новосибирск вошёл в топ по доступности секс-услуг среди городов России.

Издание «Секрет фирмы» составило рейтинг цен на услуги проституток среди городов России. Топ возглавила Москва, где средняя стоимость девушки по вызову составила 7 тысяч рублей, а вот Новосибирск оказался на самом последнем месте – 2 тысячи рублей.

Издание проанализировало анкеты девушек, которые находят клиентов на специальных сайтах без помощи сутенёров. Так, учитывалось, сколько секс-работницы просят за час и сумма среднего дохода в конкретном городе. В результате аналитики смогли определить доступность услуг проституток в городе.

В топ-5 по цене за час вошла Москва – 7 тысяч рублей, затем идут Омск, Уфа и Тюмень – 5 тысяч рублей и замыкает Саратов – 4 тысячи рублей.

Новосибирск оказался среди аутсайдеров по стоимости секс-услуг, однако стал лидером по доступности. По данным аналитиков, средняя сумма доходов в городе составила 32 694 рубля, а цена проститутки за час – 2 тысячи рублей. Исходя из расчётов, зарплаты хватит на 16 часов. Москвич же потратит все деньги на проститутку за 11 часов, а омич и саратовец – за 5-6 часов.

Напомним, ранее в селе под Новосибирском потребовали закрыть сайт, на котором размещались интимные предложения от местных жительниц.