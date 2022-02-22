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Путин готовит обращение к россиянам

Фото Путин готовит обращение к россиянам
Фото Путин готовит обращение к россиянам

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с видеообращением к гражданам Российской Федерации. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В понедельник, 21 февраля, глава государства провел внеочередное заседание Совета безопасности по вопросу признания ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин пообещал, что примет решение по этому вопросу в понедельник.

Ранее с просьбой признать независимость к России обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости. В последние дни обстановка в Донбассе накаляется – Киев игнорирует Минские соглашения, рассредоточив большую часть армии на линии соприкосновения и обстреливая ополченцев.

Ранее Сиб.фм писал, что известные новосибирцы думают о ситуации на Донбассе и как оценивают возможность войны с Украиной.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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