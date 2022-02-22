Путин готовит обращение к россиянам

Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам.
Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с видеообращением к гражданам Российской Федерации. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В понедельник, 21 февраля, глава государства провел внеочередное заседание Совета безопасности по вопросу признания ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин пообещал, что примет решение по этому вопросу в понедельник.
Ранее с просьбой признать независимость к России обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости. В последние дни обстановка в Донбассе накаляется – Киев игнорирует Минские соглашения, рассредоточив большую часть армии на линии соприкосновения и обстреливая ополченцев.
Ранее Сиб.фм писал, что известные новосибирцы думают о ситуации на Донбассе и как оценивают возможность войны с Украиной.
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