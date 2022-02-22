Решение принято. Повышенная выплата пенсионерам 25 000 рублей с 22 февраля

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Повышенную выплату 25 000 рублей получат часть российских пенсионеров в феврале 2022 года.

Выплату в размере 25 000 рублей начнут получать в феврале 2022 года пенсионеры. Средства будут выплачиваться с 22 февраля. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

По словам Власова, речь идёт о выплате военным пенсионерам. Соответствующий документ уже подписан.

«22 февраля Совет Федерации соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить законопроект о повышенной индексации пенсий для военных и силовиков. Очевидно, что документ будет одобрен. Затем его подпишет президент. Совсем скоро пенсионерам стоит ждать увеличение выплат», – подчеркнул эксперт.

Власов объяснил, что многие интернет-СМИ приняли сообщение о традиционном повышении пенсии за новую единовременную выплату. Однако в действительности речь идёт об индексации.

Военные пенсионеры и бывшие правоохранители получают в среднем 25 тысяч рублей в месяц. Отсюда и появились заявления о разовой выплате 25 000 рублей.

«Грубо говоря, такие деньги пенсионерам действительно придут. Но это средние цифры. Плюс повышение стоит ждать не раньше чем 1 марта. Скорее всего, к этому времени власти успеют принять закон», – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионеры получат единовременную выплату 5 000 рублей.