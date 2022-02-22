Снявшему штаны на крыльце суда в Новосибирске блогеру Ханову грозит штраф до 100 тысяч рублей

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Тимура Ханова

Новосибирский юрист Елена Попова прокомментировала эмоциональный поступок блогера Тимура Ханова, который снял штаны на крыльце суда в знак недовольства решением по своему делу.

Штраф до 100 тысяч рублей может грозить блогеру из Новосибирска Тимуру Ханову, который 21 февраля публично снял штаны на крыльце Октябрьского суда в знак недовольства вынесенным решением. Такой эмоциональный поступок может стоить общественнику и уголовного наказания, рассказала Сиб.фм юрист Елена Попова.

Стриптиз недовольства

В понедельник, 21 февраля, ГУ МВД по Новосибирской области выиграло суд по делу о компенсации сверхурочной работы полицейских на митингах в январе 2021 года. Иск в размере 3 миллионов рублей был предъявлен к депутату горсовета Антону Картавину и блогеру Тимуру Ханову. Последний накануне протестных мероприятий снял видеоролик, в котором усматривались призывы к участию в акции.

«Взыскать с Картавина и Ханова в пользу главного управления внутренних дел денежные средства в размере три миллиона и 24 тысячи рублей», – сказано в постановлении.

Антон Картавин и Тимур Ханов не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.

«В знак протеста против решения Октябрьского суда по 3 миллионам для полиции я сегодня решил выйти из суда без штанов. Они сняли с меня последние штаны», – сказал блогер в видео, размещённом на его канале в YouTube.

За несколько часов ролик посмотрели более 600 человек.

Мелкое хулиганство

По словам юриста Елены Поповой, за подобный поступок Ханов может быть привлечён как к административной, как и к уголовной ответственности.

«Действия блогера надлежит квалифицировать по части 3 статьи 20.1 КоАП, то есть мелкое хулиганство, выраженное в распространении в сети "Интернет" (на YouTube) информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, что влечёт наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. Здесь блогер показал явное неуважение к суду, вынесшему, по его мнению, несправедливый приговор», – объяснила юрист.

Попова также не исключает, что блогеру может грозить и уголовное наказание.

«Подобный поступок может повлечь уголовную ответственность по статье 297 УК РФ "Неуважение к суду". Согласно судебной практике местом преступления может быть признано любое иное место – не только зал судебного заседания – при нанесении оскорбления суду в связи с несогласием с процессуальными решениями, которые были приняты или принимаются судом и имеющие мотивационную связь с фактом отправления правосудия. В данном случае местом преступления является крыльцо судебного учреждения, где и был совершён аморальный поступок», – добавила она.