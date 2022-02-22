Топ-10 подарков на 23 Февраля, которые нельзя дарить мужчинам

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Уже через несколько дней россияне будут отмечать День защитника Отечества. Представительницы женского пола уже активно бегают по магазинам, чтобы найти подходящий подарок. Что точно не стоит дарить мужчинам 23 февраля – выяснил Сиб.фм.

Носки

Топ ненужных подарков открывают носки. Возможно, такая традиция существует ещё с советских времён, так как все остальные товары были в дефиците, а носки были недорогие и вроде всем необходимы. Однако, если мужчина давно не пополнял свой гардероб, не стоит преподносить ему такой подарок.

Бритвенные принадлежности

Желание дарить подобный подарок вполне понятно. Ведь если мужчина любит за собой ухаживать, то можно ему помочь. Но такое рассуждение далеко не верное. При выборе презента нужно проявить фантазию, ведь каждый из нас хочет почувствовать себя особенным.

Ароматизатор в автомобиль

Если у вашего спутника имеется автомобиль, то это вовсе не говорит о том, что подарок должен быть связан с ним. Многие мужчины, конечно же, любят, когда девушки разбираются в их «железных друзьях», но дарить ароматизатор точно не стоит. Подарите лучше сезонную резину – толку будет больше и радости тоже.

Подарки-приколы и плюшевые игрушки

Несмотря на то что большинство мужчин не лишены чувства юмора и ценят оригинальные подарки, лучше всего сделать акцент на более серьёзных презентах, например, связанных со спортом.

Нижнее бельё

Дарить нижнее бельё своим мужчинам 23 февраля – занятие неблагодарное. Ваш выбор белья может просто не понравиться мужчине. Ведь они не любят, когда у них на трусах нарисованы зайчики, сердечки и женские губы. Лучше предоставить покупку трусов ему самому.

Цветы и конфеты

Споры по поводу презента в виде цветов существуют уже не первый год. В частности, мужчины вообще не понимают, зачем им цветы. Если углубиться в историю, то можно связать этот подарок с древней традицией, когда воинам и победителям преподносили в качестве благодарности за победу цветы. Выглядело это как символ триумфа. Ну а теперь представьте такой подарок и лицо любимого мужчины. Он будет минимум растерян, ведь и подвиг-то он вроде бы не совершил. А сладости мужчины хоть и любят, но считают, что они должны быть в доме всегда, как и предметы личной гигиены. Повода для для того, чтобы съесть сладкую конфету, им не нужно.

Наручные часы

Такой презент вызывает у многих девушек страх, так как существует поверье о том, что дарить часы любимым людям – к расставанию. Но, с другой стороны, часы – это модный мужской аксессуар, которым сильная половина часто гордится. И если у вас нет средств подарить изделие известных брендов, то лучше вычеркнуть этот подарок из списка сразу.

Хобби

Вы спросите: как можно подарить хобби? Да в том-то и дело, что никак. Но женщины умудряются подарить на 23 Февраля любителю поиграть на гитаре струны, художнику – кисти, а заядлому рыбаку – удочку. Хотя и так очевидно, что все эти вещи у них уже есть.

Парфюм

Уже не первый год девушки уверены, что духи будут самым лучшим подарком. Однако они вовсе не задумываются о том, что аромат должен быть приятен для самого мужчины. Каждый подаренный вами флакончик туалетной воды может простоять на полке годами, если вдруг аромат не понравился вашему избраннику.

Секс

Секс – это не подарок. Мужчина хочет чувствовать себя желанным и любимым круглый год. Он не считает подарком то, что ему по праву уже принадлежит.

Ранее Сиб.фм писал о том, что график работы «Почты России» изменится в Новосибирской области 22 и 23 февраля. Как россияне будут отдыхать 23 февраля в 2022 году, а также какие небанальные подарки можно подарить на День защитника Отечества.