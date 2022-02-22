В Новосибирске 8-летнего мальчика госпитализировали в больницу с сотрясением после ДТП

Фото ГИБДД по Новосибирску

В понедельник, 21 февраля, в Новосибирске автомобиль Hyundai Solaris сбил несовершеннолетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вечером 21 февраля в Заельцовском районе Новосибирска водитель Hyundai Solaris сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Авария произошла в 19:50 на улице Ельцовской. Известно, что за рулём автомобиля Hyundai Solaris находился водитель 1981 года рождения. Мужчина направлялся в сторону улицы Владимировской. Однако рядом с домом на Ельцовской, 6 он сбил несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате 8-летнего мальчика госпитализировали в медучреждение с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.

На месте работал экипаж ГИБДД, инспекторы устанавливали все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло ДТП с участием грудного ребёнка – 6-месячную девочку госпитализировали в больницу после столкновения двух иномарок.