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В Новосибирске потеплеет до 0 градусов к 23 февраля

Фото В Новосибирске потеплеет до 0 градусов к 23 февраля
Фото В Новосибирске потеплеет до 0 градусов к 23 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске на неделе самый тёплый день выпадет на День защитника Отечества, 23 февраля.

В Новосибирскую область придёт заметное потепление на День защитника Отечества. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит 0...-3 градуса. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Сегодня, 22 февраля, ночная температура составит -9...-11 градусов, однако уже днём потеплеет до -1...-3 градусов, а в пригороде будет 0 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, а также небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

23 февраля, в День защитника Отечества, в регионе ночью снова похолодает до -5...-7 градусов, но уже днём столбики термометров покажут 0...-5 градусов. Также синоптики обещают днём небольшой снег. Ветер сохранит юго-западное направление 4-9 м/с.

В четверг, 24 февраля, ночью столбики термометров покажут -6...-8 градусов, также будет идти небольшой снег. Днём температура воздуха поднимется до -1...-3 градусов, осадков практически не ожидается. Ветер западный 6-11 м/с, местами возможны порывы до 16 м/с.

Напомним, что в Новосибирской области из-за обильных снегопадов усилили уборку снега с улиц. Только с начала 2022 года рабочие вывезли из города более 580 тысяч кубометров снега.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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