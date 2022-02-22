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В Новосибирске прогремит военный салют в честь 23 Февраля в 21 час

Фото В Новосибирске прогремит военный салют в честь 23 Февраля в 21 час
Фото В Новосибирске прогремит военный салют в честь 23 Февраля в 21 час

Фото pixabay.com

23 февраля над Новосибирском в честь Дня защитника Отечества прогремит праздничный салют. Проведут его военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа. Начало в 21:00.

В 21:00 23 февраля в Новосибирске начнётся праздничный салют. В честь Дня защитника Отечества у Михайловской набережной его проведут военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО).

Для запуска будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Всего ожидается 30 залпов из военных гаубиц и запуск боле 800 фейерверков. По времени световое шоу продлится 20 минут.

Напомним, что в связи с салютом движение от площади Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2 с 08:00 до 22:00 перекроют, проезд будет организован по дорогам общего пользования. Также в указанный промежуток времени припарковаться у здания на Обской, 2 будет невозможно.

В ожидании нового салюта Сиб.фм предлагает вспомнить прошлогодний. В материале по ссылке можно посмотреть запись трансляции с Михайловской набережной, сделанную в День защитника Отечества в 2021 году.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирск
салют
23 февраля
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