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В Новосибирске перекроют движение на площади Будагова из-за салюта 23 февраля

Фото В Новосибирске перекроют движение на площади Будагова из-за салюта 23 февраля
Фото В Новосибирске перекроют движение на площади Будагова из-за салюта 23 февраля

Pixabay.com

В Новосибирске перекроют движение на площади Будагова из-за праздничного салюта к 23 февраля.

В Новосибирске из-за праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества 23 февраля с 8 до 22 часов перекроют движение в районе площади Будагова. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

С 8:00 до 22:00 часов 23 февраля автомобилисты в Новосибирске не смогут проехать по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания №2 по улице Обская. Объезжать закрытые участки водителям рекомендуют по дорогам общего пользования.

Постановление о перекрытии дорог из-за праздничного салюта подписал глава Новосибирска Анатолий Локоть.

Беспрепятственно передвигаться по перекрытым улицам сможет только автотранспорт и военная техника 41-й общевойсковой армии. За соблюдением ограничений будут следить сотрудники МВД. На прошлой неделе мэрия порекомендовала полиции усилить охрану общественного порядка и безопасности граждан на территории, где будут запускать салют.

Кроме того, 23 февраля метро в Новосибирске будет работать по графику выходного дня.

Ранее Сиб.фм писал, где и во сколько в Новосибирске можно посмотреть салют к 23 февраля.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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