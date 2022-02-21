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Метро в Новосибирске перейдёт на режим выходного дня 23 февраля

Фото Метро в Новосибирске перейдёт на режим выходного дня 23 февраля
Фото Метро в Новосибирске перейдёт на режим выходного дня 23 февраля

Фото Сиб.фм

Новосибирский метрополитен перейдет на режим выходного дня 23 февраля, в День защитника Отечества.

Режим выходного дня предусмотрен для движения поездов в новосибирской подземке 23 февраля 2022 года. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

В будние дни интервал движения поездов составляет 5-7 минут, в утренние и вечерние часы-пик 3-5 минут. В выходные дни время ожидания электрички на станции может достигать 12 минут.

Также 23 февраля по графику выходного дня будут курсировать пригородные поезда по территории Новосибирской области. Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.

В преддверии Дня защитника Отечества и в сам праздник изменится график работы отделений «Почты России». Так, 22 февраля отделения закроются на час раньше, а 23 февраля не будут принимать посетителей вовсе. 24 февраля отделения будут работать по обычному графику.

Напомним, ранее в Новосибирске выпустили музыкальный альбом для поездок в метро.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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