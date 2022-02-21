График работы «Почты России» изменится в Новосибирской области 22 и 23 февраля

Фото пресс-службы «Почты России»

В Новосибирской области в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля изменится график работы отделений «Почты России».

Отделения «Почты России» в Новосибирской области 22 февраля закроются на час раньше, а 23 февраля не будут принимать посетителей вовсе. Изменение графика работы связано с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь.

«22 февраля почтовые отделения в Новосибирской области закроются на час

раньше. 23 февраля станет выходным днём для всех почтовых отделений. 24 февраля отделения «Почты России» будут работать по обычному графику», – сообщили в службе.

В ведомстве отметили, что актуальный график работы отделений можно уточнить на сайте pochta.ru.