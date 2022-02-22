В Новосибирске реконструируют дорогу-дублёр Восточного обхода к 2025 году

Фото пресс-службы ТУАД (иллюстративное)

В Новосибирской области планируют закончить реконструкцию дороги от Ленинск-Кузнецкой трассы до Академгородка до начала 2025 года.

В Новосибирской области планируют завершить реконструкцию дороги-дублёра Восточного обхода, которая проходит от Ленинск-Кузнецкой трассы до Академгородка. На данный момент автотрасса нуждается в ремонте из-за ненормативного состояния. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

На данный момент проектная документация по реконструкции дороги-дублёра находится на стадии разработки. Срок реализации данных работ – с 2023 по 2024 год. Данная трасса была построена ещё в 1980-х годах, однако теперь нуждается в реконструкции. Дело в том, что по ней ежедневно проезжают порядка 7 тысяч автомобилей, включая большегрузы.

Работы по реконструкции начались ещё в 2018 году, тогда её ремонтировали по частям – несколько километров за год. Последний этап запланирован к началу 2025 года. ТУАД планирует привести трассу полностью в нормативное состояние.

Напомним, что в Новосибирской области также планируют отремонтировать пять автомобильных дорог до начала молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. На данную закупку могут потратить более 730 млн рублей.