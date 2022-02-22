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В Новосибирске с 7 марта запретят парковку у соборной мечети на Красина

Фото В Новосибирске с 7 марта запретят парковку у соборной мечети на Красина
Фото В Новосибирске с 7 марта запретят парковку у соборной мечети на Красина

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске с 7 марта начнут эвакуировать транспорт от соборной мечети на улице Красина.

Мэрия Новосибирска сообщила о запрете парковки автотранспорта у соборной мечети на улице Красина. С 7 марта оставленные там машины будут эвакуировать, сообщили в пресс-центре администрации.

По данным издания «АиФ-Новосибирск», ограничения связаны с многочисленными жалобами и обращениями местных жителей.

«На участке улицы Красина от улицы Державина до улицы Гоголя и на тупике Красина установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор», – сообщили в мэрии.

Курбан-байрам в 2022 году отмечается у мусульман с 9 по 13 июля.

Ранее сообщалось, что в Контрольно-счётной палате Новосибирской области оценили убытки от платных парковок на 18 миллионов рублей. Это связано с плохой организацией их работы и удорожанием обслуживания.

Напомним, 21 февраля стало известно, что бывший врио первого вице-мэра Оби Андрей Ищенко с 17 февраля возглавил МБУ «Городской центр организации дорожного движения» в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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