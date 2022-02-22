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общество

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю школьницу

Фото В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю школьницу
Фото В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю школьницу

Сиб.фм

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на школьницу. Мужчина пытался изнасиловать девочку, угрожая ей ножом.

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку. Об этом Сиб.фм сообщил источник в правоохранительных органах.

В новосибирском метро задержали мужчину по подозрению в нападении на 11-летнюю школьницу. Сегодня утром неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Нападение произошло около 8 утра у школы № 16. Мужчина якобы напал на школьницу, затащил ее в кусты и попытался изнасиловать.

Как рассказал Сиб.фм источник в правоохранительных органах, сейчас полиция задержала подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю. По предварительным данным, сотрудники полиции задержали мужчину в новосибирском метро.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 34-летний местный житель изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы. Мужчину объявили в розыск.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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