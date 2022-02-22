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В Новосибирской области не планируют отменять QR-коды в общепите и театрах

Фото В Новосибирской области не планируют отменять QR-коды в общепите и театрах
Фото В Новосибирской области не планируют отменять QR-коды в общепите и театрах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти постепенно снимают ограничительные меры из-за коронавируса в Новосибирской области, однако отменять QR-коды пока не планируется.

В Новосибирской области постепенно снимают антиковидные ограничения, однако пока не планируется отменять QR-коды для посещения общепита и театров. Об этом в прямом эфире на ОТС заявил губернатор Андрей Травников.

Во время эфира 22 февраля глава региона отметил, что правительство постепенно приходит к отмене ограничительных мер. Так, в области уже отменили всеобщий школьный карантин, а также с 1 марта QR-коды больше не потребуются для посещения парикмахерских, салонов красоты и так далее. А с 15 марта организаторы смогут проводить спортивные мероприятия с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.

Также Андрей Травников, отвечая на вопрос зрительницы, отметил, что на данный момент в регионе не планируется отмена QR-кодов в ресторанах, кафе и театрах.

«Дальнейшие решения по отмене этих мер мы будем принимать исходя из сложившейся ситуации», – отменил губернатор.

Напомним, что в Новосибирской области коллективный иммунитет достиг 72,8 %. Однако губернатор Андрей Травников напомнил жителям о важности ревакцинации от коронавируса.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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