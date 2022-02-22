Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

ВАЗ-2112 разорвало пополам в ДТП под Новосибирском

Фото ВАЗ-2112 разорвало пополам в ДТП под Новосибирском
Фото ВАЗ-2112 разорвало пополам в ДТП под Новосибирском

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Под Новосибирском произошла авария, в которой погибли двое человек в автомобиле ВАЗ-2112.

Во вторник, 22 февраля, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП на трассе. Погибли двое человек в автомобиле, который буквально разорвало пополам. Об этом сообщили в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в 12:45 на автотрассе Р-254 в Убинском районе. Известно, что в отечественном автомобиле ВАЗ-2112 находился 31-летний водитель и 34-летний пассажир. Машина врезалась в кроссовер Toyota Highlander, в котором находились 31-летний водитель и 49-летняя пассажирка.

По данным ГУ МВД России, в результате столкновения погибли все, кто находился в ВАЗе. В автомобиле Toyota Highlander водителя и пассажиров госпитализировали в медучреждение, об их состоянии на данный момент ничего не известно.

На месте работают сотрудники ГИБДД и правоохранители. Они выясняют все подробности и обстоятельства аварии.

Напомним, что недавно в Новосибирской области произошло другое смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибла 34-летняя учительница Надежда К., её 69-летний отец и 7-летний сын. Теперь коллеги погибшей собирают деньги на похороны целой семьи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19222
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
11591
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11115
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
8344
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7766
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
7108
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году
6150
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады