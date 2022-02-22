ВАЗ-2112 разорвало пополам в ДТП под Новосибирском

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Под Новосибирском произошла авария, в которой погибли двое человек в автомобиле ВАЗ-2112.

Во вторник, 22 февраля, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП на трассе. Погибли двое человек в автомобиле, который буквально разорвало пополам. Об этом сообщили в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в 12:45 на автотрассе Р-254 в Убинском районе. Известно, что в отечественном автомобиле ВАЗ-2112 находился 31-летний водитель и 34-летний пассажир. Машина врезалась в кроссовер Toyota Highlander, в котором находились 31-летний водитель и 49-летняя пассажирка.

По данным ГУ МВД России, в результате столкновения погибли все, кто находился в ВАЗе. В автомобиле Toyota Highlander водителя и пассажиров госпитализировали в медучреждение, об их состоянии на данный момент ничего не известно.

На месте работают сотрудники ГИБДД и правоохранители. Они выясняют все подробности и обстоятельства аварии.

Напомним, что недавно в Новосибирской области произошло другое смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибла 34-летняя учительница Надежда К., её 69-летний отец и 7-летний сын. Теперь коллеги погибшей собирают деньги на похороны целой семьи.