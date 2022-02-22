Заключённого осудили за убийство собутыльника в колонии под Новосибирском

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Осуждённому за убийство зэку оставалось 7 месяцев до выхода на свободу, но он решился на расправу над собутыльником в колонии под Новосибирском.

Присяжные рассмотрели дело Константина Пинигина в Барабинском районном суде Новосибирской области. Мужчина ранее был осуждён на 8 лет и 9 месяцев заключения в колонии строгого режима за убийство. Впоследствии после того как он отбыл большую часть наказания, его перевели в колонию-поселение. Там Пинигин совершил ещё одно преступление.

По версии следствия, в ходе застолья в колонии у мужчины завязался конфликт с собутыльником. Последний в результате лёг спать, а Пинигин сходил за заточкой и нанёс потерпевшему 12 ножевых ранений. В результате жертва нападения скончалась. Пинигину до освобождения оставалось провести в колонии 7 месяцев.

Присяжные, рассмотрев дело в судебном заседании, вынесли вердикт «виновен».

«Доказательства обвинения по делу об убийстве выглядели бесспорными. На вопрос «Заслуживает ли Пинигин К. П. снисхождения за совершение этих действий?» присяжные дали ответ: «Нет, не заслуживает», – говорится на сайте Барабинского районного суда.

Приговором суда Константину Пинигину было назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске на кладбище задержали заключённого, более двух лет назад сбежавшего из колонии-поселения.