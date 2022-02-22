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общество

Жители Новосибирска начали получать QR-коды по антителам с 21 февраля

Фото Жители Новосибирска начали получать QR-коды по антителам с 21 февраля
Фото Жители Новосибирска начали получать QR-коды по антителам с 21 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В правительстве Новосибирской области напомнили, что граждане с 21 февраля могут получить QR-код по результатам тестирования на антитела.

С 21 февраля на сайте «Госуслуги» начал работать новый сервис по оформлению сертификатов на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, что о получении QR-кодов, благодаря тестированию на антитела, стало известно ещё в начале февраля. Известно, что результаты тестирования можно приравнять к вакцинации или справке о перенесённом коронавирусе.

В правительстве объяснили, что сертификат по антителам можно будет оформить только один раз. При этом воспользоваться данным сервисом могут только те граждане, которые неофициально переболели коронавирусом и не вакцинировались.

Известно, что получить сертификат можно при положительном тесте, вне зависимости от уровня антител. Действовать документ будет в течение полугода.

«Обращаю внимание: если сертификат не появился в личном кабинете, то необходимо обратиться в медицинскую организацию, в которой сдавался тест», – объяснил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как можно оформить и получить QR-код через тестирование на антитела.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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