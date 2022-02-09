QR-код при антителах: сколько стоит и где оформить в Новосибирске с 21 февраля – пошаговая инструкция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России с 21 февраля начнут выдавать QR-коды при наличии антител к коронавирусу, причём важно не количество антител, а сам факт их наличия.

8 февраля на сайте правовой информации был опубликован приказ Минздрава РФ о получении QR-кодов. В документе указано, что теперь его можно получить после вакцинации от COVID-19, перенесённого коронавируса или при положительном анализе на антитела. Как объяснял помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, единственный критерий в данном случае – это сам факт наличия антител.

Такой тест поможет пациентам, которые переболели коронавирусом «неофициально»: лечились дома, не имеют справки, но у них сформировалась иммунная защита.

Где сдать тест на антитела в Новосибирске

На сегодняшний день в Новосибирской области сдать тест на антитела можно практически в любой лаборатории без очереди, в день обращения. Впрочем, не исключено, что к 21 февраля ситуация поменяется.

Например, в клинике «Инвитро-Сибирь» запись на тестирование на антитела осуществляется через сайт. Нужно заполнить небольшую анкету и дождаться звонка от оператора с подтверждением.

Тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 стоит 490 рублей, плюс взятие крови – 150 рублей, общая стоимость – 640 рублей. Специальной подготовки для прохождения исследования не требуется, однако за 4 часа до процедуры не рекомендуется есть.

В лаборатории «Гемотест» можно сдать полуколичественный тест на антитела к N-белку SARS-CoV-2. Услуга стоит от 750 рублей + взятие крови 140 рублей, общая сумма – 890 рублей. Как рассказал оператор учреждения, предварительная запись не требуется, можно прийти в рабочее время в любую лабораторию и получить услугу в порядке живой очереди. Результаты анализа будут готовы через сутки.

В клинико-диагностической лаборатории KDL также не требуется предварительная запись для сдачи тестирования на антитела. Однако операторы учреждения уточняют, что предварительно нужно уточнить график приёма нужного офиса. Стоит услуга 720 рублей, результаты будут готовы в течение двух дней.

Как получить QR-код через «Госуслуги»

Тест на наличие антител в организме можно сдать в любой сертифицированной лаборатории. После того как пациенту придут результаты, можно внести эти данные в личном кабинете на «Госуслугах». Для этого необходимо:

1. Взять результаты теста на антитела.

2. Обратиться к своему лечащему врачу – он зарегистрирует данные в системе.

3. Дождаться обновления данных на «Госуслугах», обычно это происходит в течение 1-3 дней.

4. На портале открываем вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19».

5. Внутри находим и скачиваем QR-код. Готово!

Напомним, что в Новосибирской области официально ввели новые антиковидные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом у соседнего региона, в Кузбассе, частично ограничения из-за коронавируса сняли: в регионе больше не действуют QR-коды.