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общество

В Кузбассе власти отменили систему QR-кодов

Фото В Кузбассе власти отменили систему QR-кодов
Фото В Кузбассе власти отменили систему QR-кодов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Кузбассе отменили часть антиковидных ограничений.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв снял все ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. В Кузбассе официально перестала действовать система QR-кодов и не только. Об этом сообщает сайт «Сiбдепо» со ссылкой на решение главы региона.

Так, на территории Кемеровской области больше нет ограничений для посещения общественных мест и мероприятий. В регионе не действуют QR-коды, ПЦР-тесты, справки о перенесённом коронавирусе или иные сертификаты.

«Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70 процентов от пропускной способности спортивного сооружения. Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00», – сообщили власти Кузбасса.

Напомним, что в Новосибирской области власти, наоборот, расширили антиковидные меры в пятую волну из-за распространения «омикрона». В регионе несколько дней подряд обновляются антирекорды по суточной заболеваемости. В связи с этим на территории области вернули ограничения в части массовых мероприятий, порекомендовали перевести на удалённый режим работы 30 % сотрудников и объявили всеобщий школьный карантин, который могут продлить.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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