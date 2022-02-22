Жительница Новосибирска полтора года ищет бесследно пропавшего брата

Фото «АиФ-Новосибирск», Сиб.фм

В Новосибирской области Олег Дементьев вышел из дома, чтобы позвонить, и больше не вернулся. Родственники уже полтора года ищут бесследно пропавшего мужчину.

В Новосибирске уже полтора года ищут Олега Дементьева, который бесследно пропал 13 июня 2020 года. Его сестра Ольга Анучина рассказала «АиФ-Новосибирск», что брат ушёл из дома «на пять минут», чтобы позвонить, но больше его никто не видел.

Бесследно пропавший

Ольга рассказывает, что Олегу Дементьеву было 42 года на момент пропажи, последние полгода он встречался с женщиной, Ларисой, из другого села и жаловался на здоровье. По словам сестры, он лежал в больнице с пневмонией, а затем долечивался дома. Несмотря на температуру и слабость, продолжал входить на работу грузчиком.

13 июня 2020 года Олег уехал в гости к своей паре. Однако в тот день он позвонил сестре и рассказал, что ему стало хуже: поднялась температура, появилась спутанность сознания. Посреди ночи он стал звонить шефу, потому что решил выйти на работу. Но в селе связь не ловила, и мужчине прошлось отойти от дома метров на двадцать.

Лариса вспоминала, что Олег вышел из дома в домашней одежде, без носков, не взял ключи от квартиры. Вскоре женщина забеспокоилась и вышла его искать – Олега уже нигде не было видно.

Единственный свидетель

Сначала Лариса подумала, что Олег решил вернуться домой, где жил вместе с сестрой, её мужем и матерью. Однако вскоре она позвонила его родственникам и узнала, что мужчина так и не вернулся. Родные Дементьева тут же приехали к Ларисе, подали в селе заявление о пропаже и сами начали его искать.

«Он в этой деревне никого не знал. Его заметил возле той башни только один человек, прогонявший мимо коров. Но он не видел, куда потом пошёл Олег. Остальные жители вообще ничего не знают», – рассказывает сестра пропавшего.

К поискам Олега Дементьева подключились все: его родственники, местные жители, волонтёры ПСО «ЛизаАлерт», полицейские с собаками и даже вертолёт. Однако они так до сих пор и не дали результатов.

По номеру телефона полиция выяснила, что в последний раз примерно в 10 утра Олег позвонил другу в Новосибирск. Однако на звонок никто не ответил, а с начальником мужчина так и не связывался. При этом родственники рассказывают, что Олег ни с кем не ссорился и не мог всё бросить и внезапно уехать, тем более с температурой.

Родные не сдаются

Ольга рассказала журналистам, что они обращались даже к экстрасенсам. Одна гадалка сказала, что её брат живёт с другой женщиной и её дочкой, но вернётся. Другой шаман тоже нагадал, что мужчина жив. Но спустя так много времени подобные слова дают родственникам лишь призрачную надежду.

По словам Ольги, она читает все новости и реагирует на каждый найденный труп, чтобы найти или не найти брата среди мёртвых. Хуже всего восприняла пропажу мать Олега. У пожилой женщины были проблемы со здоровьем, и родные с трудом заставили её лечиться. Иногда пенсионерке снится сон, как будто призрак сына приходит к ней, трогает за руку, и она просыпается.

Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских рассказывает, что на поиски Олега Дементьева волонтёры выезжали несколько раз. Вместе с полицейскими, спасателями и МЧС. Мужчину искали везде, где он потенциально мог находиться, а также продолжали распространять на него ориентировки. Кроме того, неоднократно приходилось проверять медицинские и социальные учреждения, а также реабилитационные учреждения. Однако это до сих пор не принесло результатов.

«К сожалению, физической возможности, ресурсов групп и внимания людей недостаточно для того, чтобы постоянно публиковать посты на тех людей, которые пропали давно», – отмечает Алеся Яблонских.

Напомним, что в Новосибирске недавно пропал 6-летний мальчик – ребёнка смогли найти поздней ночью. По словам волонтёров, он смог пройти 5 или 6 остановок до «Меги», прежде чем его нашли очевидцы. Отец найденного мальчика рассказал Сиб.фм, как проходили поиски, а также что это не первый побег ребёнка.