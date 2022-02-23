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"Адская пошлятина": королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 февраля

Фото "Адская пошлятина": королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 февраля
Фото "Адская пошлятина": королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 февраля

Фото из Instagram Елены Яткиной

Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина в очередной раз взорвала instagram откровенным видео. Соло в чёрных лаковых сапогах появилось на странице девушки накануне главного мужского праздника — Дня защитника Отечества.

Новосибирская королева тверка Елена Яткина порадовала поклонников очередным танцевальным видео. Ролик появился в аккаунте сибирячки накануне 23 февраля, словно в качестве подарка сильной половине человечества. Пока подписчицы обсуждают хореографию сибирячки, мужчины восхищаются сексуальным образом гибкой блондинки — Яткина вышла на сцену с лаковых сапогах и спортивном купальнике. Ничего лишнего.

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Публикация от ЕЛЕНА КОРОЛЕВОВНА👑 (@fraules)

Танец называется “BAD MAN LOVING”.

"Оожаю дэнсхол, и тверк, и каблуки!!! И все вместе!!! И квинуха дэнсхольная никуда из меня не уйдёт", — поделилась впечатлениями от танца Елена Яткина.

Комментаторы тоже не скупились на эмоции. Сотни эмодзи "огонь" и бесконечные восторги — "ты невероятная", "пожар", "вызывайте пожарных", "богиня", "очень сочно".

"Адская пошлятина, но все посмотрела", — призналась одна из поклонниц творчества Яткиной.

Напомним, в начале февраля известная новосибирская танцовщица и хореограф Елена Яткина показала в Instagram тверк, исполненный вместе со своими ученицами. Видео набрало тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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