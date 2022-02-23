В Новосибирской области 12 тысяч мужчин развелись за год

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12,2 тысяч мужчин Новосибирской области оформили развод.

12,2 тысяч новосибирцев мужского пола оформили развод на начало 2021 года. Такое количество бракоразводных процессов пришлось на почти 16 тысяч браков, заключённых на момент рассматриваемого периода. Такую информацию указала в своём отчёте служба статистики Новосибирскстат.

Как уточняется в документе, чаще всего разводы фиксируются среди мужчин 30-34 лет. А вот создавать семьи мужчины, проживающие в Новосибирской области, предпочитают в 25-29 лет. При этом за 2020 год официально оформили отношения с любимыми 467 мужчин старше 60 лет, 39 из них сделали это в первый раз.

Из 16 тысяч браков, зарегистрированных в 2020 году, 10,6 тысяч мужчин вступили в него впервые. А вот оформить семейные узы повторно решили 5,4 тысячи человек.

Напомним, с августа 2021 года ставить штамп о браке в паспорте больше необязательно — теперь это делается по желанию сочетающихся браком. По такому же принципу теперь указываются и отметки о детях.

Ранее Сиб.фм рассказывал о количестве мужчин-долгожителей в Новосибирской области — в городе и регионе зафиксировали больше 120 представителей мужского пола, живущих уже дольше 100 лет.