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общество

Эксперт объяснил, почему в Новосибирске не могут победить вонь

Фото Эксперт объяснил, почему в Новосибирске не могут победить вонь
Фото Эксперт объяснил, почему в Новосибирске не могут победить вонь

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Эксперт рассказал, почему в Новосибирске не могут решить проблему неприятных запахов.

Сотрудник Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова рассказал в беседе с журналистами, почему в Новосибирске и других мегаполисах не могут победить вонь.

«Проблема решается непросто во многом из-за того, что нет нормативов на запах. Нет нормативов, чтобы определить, чем пахнет – вином, сыром или навозом. Есть нормативы только на определенные вещества», – заявил Сергей Морозов.

Завлабораторией экологических исследований НИОХ СО РАН имени Ворожцова объяснил, что главная проблема в борьбе с вонью в крупных российских городах – это отсутствие критериев, по которым запах можно было бы определить как «неприятный».

Жители Новосибирска регулярно жалуются на вонь, которая накрывает город в выходные дни и в будни. За последние три года в мэрию обращались более ста новосибирцев с просьбой решить проблему неприятного запаха в Новосибирске.

Недавно эксперты нашли «маркерные соединения, характерные для навозных и канализационных запахов вблизи двух потенциальных источников дурно пахнущих веществ». Однако в деле борьбы с неприятными запахами это открытие поможет не сильно.

Из-за того, что восприятие запахов у людей различается, нельзя точно заявить, что считается вонью, а что – нет. Кроме того, даже при зафиксированном факте неприятного запаха концентрация веществ, которыми вызван этот запах, может находиться в пределах нормы.

В беседе с ТАСС эксперт заявил, что в крупных городах России, в том числе и в Новосибирске, необходимо создать универсальные нормативы запахов. Это позволит упростить борьбу с вонью в мегаполисах.

Ранее в Новосибирске нашли улицу с самым грязным воздухом. К слову, из-за грязного воздуха страдает и здоровье новосибирцев – недавно люди пожаловались, что у них стремительно развивается аллергия и астма.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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