Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова описала идеального мужчину

Фото: pixabay.com, Густаво Зырянова, Facebook Веры Ганзи, Facebook Оксаны Василенко

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, глава штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко и экс-депутат Госдумы от региона Вера Ганзя по случаю 23 Февраля рассказали, каким видят идеального мужчину.

В среду, 23 февраля, в России отмечается всенародный мужской праздник — День защитника Отечества. По случаю важной даты Сиб.фм решил поинтересоваться у известных жительниц Новосибирска, каким они видят идеального мужчину.

«Хотелось бы сказать, что это мой муж», — поделилась заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анна Терешкова.

Идеальных мужчин, как и идеальных женщин, не бывает, продолжила вице-мэр. Есть люди, которых просто повезло встретить.

«Когда ты понимаешь, что это твой человек, что ему можно доверить себя, свою жизнь, детей», — пояснила она.

Надёжность в мужчине отметила и экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.

«В слове «надёжность» заключены все остальные качества, в том числе способность защитить свою семью, обеспечить её всем необходимым», — напомнила она.

Также Ганзя добавила, что идеальный мужчина держит своё слово.

Руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко, рассуждая об идеальном мужчине, высказала мнение, похожее на озвученное Анной Терешковой.

«На мой взгляд, не нужно искать и создавать образ идеального мужчины, это же «химия», таинство, магия любви. Объяснить это невозможно... А базовые нравственные ценности должны быть не только у мужчин — ответственность, доброе отношение, готовность прийти на помощь», — подчеркнула глава штаба.

В преддверии праздника Василенко пожелала мужчинам любить и быть любимыми, а также заверила, что, если они совершают поступки ради женщины с удовольствием, значит, чувства не подвели.

Напомним, что в честь Дня защитника Отечества над Новосибирском прогремит праздничный салют. Используя 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ, его проведут военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа.