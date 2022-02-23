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Хоккеисты «Сибири» устроили пикник в лесу с кофе и лимонадом

Фото Хоккеисты «Сибири» устроили пикник в лесу с кофе и лимонадом
Фото Хоккеисты «Сибири» устроили пикник в лесу с кофе и лимонадом

Фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Игроки ХК «Сибирь» в преддверии 23 Февраля устроили в лесу пикник с кофе и лимонадом.

В преддверии 23 Февраля игроки ХК «Сибирь» побывали на пикнике. В официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото, на котором запечатлено, как нападающие Денис Голубев и Никита Сетдиков сидят на лавочке с горячим кофе и лимонадом, а вратарь Антон Красоткин дежурит на своей позиции на льду.

«Хоккей, кофе и лимонад: наш пикник в лесу», — говорится в публикации.

Был ли пикник приурочен ко Дню защитника Отечества, не уточняется. Также неизвестно, в полном ли составе побывала на нём команда.

Напомним, что с 28 февраля в продаже появятся билеты на матчи «Сибири» плей-офф с «Салаватом Юлаевым», которые пройдут 6 и 8 марта. Пускать на них будут только при предъявлении QR-кода.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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хоккей
Новосибирская область
ХК «Сибирь»
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