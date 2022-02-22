ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» объявил о старте продаж билетов на матчи плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Билеты начнут продавать с 28 февраля.

«Сибирь» объявила о скором старте продаж билетов на матчи плей-офф с «Салаватом Юлаевым», которые пройдут 6 и 8 марта. Билеты можно будет купить с 28 февраля 2022 года.

Начиная с 28 февраля, болельщики смогут купить билеты на матчи плей-офф хоккейного клуба «Сибирь» с уфимской командой «Салават Юлаев». Один человек сможет выкупить не более трех билетов. Дети до трех лет смогут посетить матчи бесплатно при условии, что не займут отдельного места.

Представители «Сибири» отметили, что допуск на домашние матчи ХК «Сибирь» будет осуществляться только при предъявлении QR-кода.

Сиб.фм публиковал полное расписание матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Также мы приводили прогноз эксперта на первый матч в плей-офф «Сибири» и «Салавата Юлаева».