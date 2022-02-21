Эксперт дал прогноз на первый матч в плей-офф «Сибири» и «Салавата Юлаева»

Фото ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ 2021/22. «Снеговики» проведут первый матч в плей-офф с «Салаватом Юлаевым» в Уфе 2 марта.

1 марта стартует плей-офф регулярного чемпионата КХЛ 2021/22, уже 2 числа хоккейная «Сибирь» выйдет на лёд в Уфе против «Салавата Юлаева». Эксперт и корреспондент сайта sport24.ru Дмитрий Ерыкалов дал прогноз на будущий матч новосибирской команды.

«Конечно, надо понимать, что «Сибирь» не фаворит, но перед началом сезона мало кто мог подумать, что мы займём шестое место в регулярном чемпионате, и это успех после прошлогоднего сезона. В этом сезоне команда из Новосибирска показала себя очень неуступчивой, одной из лучших по игре в обороне, это особенно важно в плей-офф», – считает эксперт.

Эксперт отметил, что «Сибирь» начинала текущий сезон КХЛ неудачно по двум причинам: из-за частых травм среди лидирующих игроков, а также нового тренера команды Андрея Мартемьянова. Ерыкалов объяснил, что хоккеисты только начинали работать с тренером и пытались понять, что от них требуется в плане взаимоотношений и тактики.

Однако затем хоккейная «Сибирь» начала стремительно подниматься в турнирной таблице. Эксперт также отмечает, что новосибирская команда показала себя неплохо в последних играх с «Салаватом Юлаевым». В то же время он прогнозирует, что победа будет не за «Снеговиками».

«Я считаю, что это прежде всего будет противостояние двух идеологически противоположных команд.

«Сибирь» – это такая глухая крепкая оборона, а «Салават Юлаев» – это прежде всего атака. Думаю, больше шансов у команды из Уфы, у них к тому же преимущество площадки.

Мне кажется, что на счёт 4:2 в пользу «Салавата» стоит смотреть как на наиболее реальный», – прогнозирует Ерыкалов.

Однако эксперт не считает, что серия с «Салаватом Юлаевым» будет простой. К тому же на матчах будет интересное, по словам Ерыкалова, противостояние олимпийских чемпионов: трое финских игроков против Харри Сятери, они выиграли золото на прошедшей Олимпиаде-2022.

Напомним, ранее Дмитрий Ерыкалов оценил перспективы в карьере Харри Сятери после победы на Играх в Пекине. По мнению эксперта, на чемпионов и призёров «Сибири» вскоре «объявят охоту».

Также Сиб.фм ранее опубликовал расписание матчей КХЛ в плей-офф – посмотреть его можно здесь.