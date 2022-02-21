«На него будет объявлена охота»: хоккейный эксперт оценил перспективы вратаря «Сибири» Сятери после золота на Олимпиаде

Фото ХК «Сибирь»

Харри Сятери стал первым и единственным действующим игроком ХК «Сибирь», получившим титул олимпийского чемпиона.

Вратарь Харри Сятери возвращается в хоккейный клуб «Сибирь» олимпийским чемпионом после Игр-2022. Эксперт и корреспондент сайта sport24.ru Дмитрий Ерыкалов рассказал Сиб.фм, почему за хоккеиста болели сильнее, чем за игроков сборной России и какие перед ним открываются перспективы в карьере.

20 февраля состоялся финальный матч по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная России выступала против команды Финляндии и проиграла со счётом 1:2. Финны впервые за всю историю Игр стали олимпийскими чемпионами, а ОКР забрал серебро. В составе команды противников выступал вратарь «Сибири» Харри Сятери, который вернётся в Новосибирск с золотой медалью.

По словам Дмитрия Ерыкалова, Харри Сятери это первый и единственный действующий игрок «Сибири», который стал олимпийским чемпионом. Эксперт отмечает, что на матче многие сибиряки болели именно за новосибирского вратаря, а не за сборную России, несмотря на то, что хоккеист выступал в команде противника.

«Я видел по соцсетям, что многие на самом деле больше за Сятери болели, а не за нашу сборную. Потому что есть такое, что люди болеют прежде всего за тех, кто рядом, живёт в этом городе, на глазах играет, их команду представляет. В сборной России всё-таки игроков «Сибири» не было, поэтому хоккеисты [ОКР] далёкие от болельщиков», – объяснил эксперт.

Как отметил Ерыкалов, олимпийский чемпион в составе «Сибири» является большим преимуществом для команды.

«Для «Сибири» это большой плюс с точки зрения имиджа, теперь у нас есть и бронзовый призёр Михал Чайковски, и олимпийский чемпион Харри Сятери. Я думаю, что это также даёт уверенность самим игрокам, как такой закрытый гештальт», – считает Ерыкалов.

Эксперт отметил, что в подобных случаях на игроков обычно начинается «охота» и их пытаются переманить в другие клубы. Однако с ХК «Сибирь» такого не произойдёт, уверен Ерыкалов.

«Можно подумать, что Чайковски и Сятери получили медали и скоро уйдут из «Сибири», но тут есть страховка. Чайковски имеет контракт ещё на год, и с Сятери тоже предусмотрительно подписали контракт до Олимпиады. Видимо, руководство клуба допускало, что он может хорошо себя проявить и на него будет объявлена охота. Теперь эта охота откладывается минимум на один год», – объяснил эксперт.

Также уже 2 марта состоится первая игра «Сибири» в плей-офф – «Снеговики» проведут матч против «Салавата Юлаева» в Уфе. По мнению Ерыкалова, преимущество остаётся за командой противников, однако матч обещает быть интересным за счёт того, что в составах теперь есть олимпийские чемпионы.

«Я думаю, нас ждёт очень неуступчивая серия матчей с «Салаватом Юлаевым». Мне кажется, получится очень интересное противостояние олимпийских чемпионов: финская тройка в команде Уфы против Харри Сятери <...> В целом «Сибирь» у нас – это такая глухая крепкая оборона, а «Салават Юлаев» – это прежде всего атака. Но нужно понимать, что новосибирская команда не фаворит, больше шансов у «Салавата», думаю, где-то на счёт 4:2 не в нашу пользу стоит смотреть как на наиболее реальный», – считает Ерыкалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал расписание матчей КХЛ в плей-офф.