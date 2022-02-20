Все медали сборной России на Олимпиаде 2022 – медальный зачёт на 20 февраля

Фото с сайта olympic.ru

Россия заняла девятое место в медальном зачёте в последний день зимних олимпийских игр в Пекине.

В воскресенье, 20 февраля, закончились зимние Олимпийские игры в Пекине. В последний день соревнований было разыграно 5 комплектов наград. По итогу в сборной России 32 медали и 9-е место в медальном зачёте.

На первом месте в медальном зачёте оказалась Норвегия, которая лидировала с самого начала, – у сборной 16 золотых медалей, 8 серебряных и 13 бронзовых. Следом идёт Германия (12 золота, 10 серебра и 5 бронзы), тройку замыкает Китай (9 золота, 4 серебра и 2 бронзы). Российская сборная идёт лишь на 9-м месте – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. По количеству наград наша сборная находится на втором месте (32), на первом – также Норвегия (37).

Больше всего медалей сборной ОКР принесли лыжники – у них 11 наград (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы), затем идёт фигурное катание – 6 наград (2-3-1) и биатлон (0-1-3). Также три медали взяли спортсмены во фристайле (0-0-3), две в шорт-треке (0-1-1), две в коньках (0-1-1), одну в хоккее (0-1-0), прыжки с трамплина (0-1-0) и санный спорт (0-0-1).

В последний день прошли соревнования по бобслею, однако команда опустилась на 7-е и 8-е места и не смогла взять ни одной медали. Однако порадовал чемпионат по хоккею – сборная России взяла серебро, проиграв финской команде, за которую выступал вратарь «Сибири» Харри Сятери.

Больше всех на прошедшей Олимпиаде-2022 выделился лыжник Александр Большунов, который побил рекорд по медалям. 25-летний спортсмен завоевал три золотых медали (скиатлон, марафон и эстафета), одно серебро («разделка» на 15 км) и одну бронзу (дуэт в командном спринте с Александром Терентьевым). Олимпийский чемпион понесёт флаг России на закрытии Игр-2022.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, где посмотреть церемонию закрытия Олимпиады-2022.