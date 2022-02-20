Новосибирский бобслеист Мордасов остался без медали в последний день Олимпиады-2022

Фото Instagram mikhail_mordasov95
Новосибирский спортсмен Михаил Мордасов в составе сборной России по бобслею занял 7-е места в соревновании и остался без медали.
В последний день Олимпиады-2022 прошли соревнования мужских четвёрок, которые закрывали программу бобслея на играх. В финале сборная ОКР, в состав которой входит новосибирский спортсмен Михаил Мордасов, заняла 7-е и 8-е места, не заработав ни одной медали.
На соревнованиях российские экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова заняли 7-е (+1.85) и 8-е (+2.25) места соответственно. Разгоняющими в составе экипажа Гайтюкевича был новосибирский бобслеист Михаил Мордасов, а также Павел Травкин и Алексей Лаптев. У Максима Адрианова разгоняющими были Алексей Зайцев, Дмитрий Лопин и Владислав Жаровцев.
Золотую и серебряную медали выиграла сборная Германии, замкнула тройку лидеров сборная Канады.
Отметим, что в медальном зачёте Олимпиады-2022 лидирует сборная Норвегии (15 золотых медалей, 8 серебряных и 13 бронзовых), затем идёт Германия (12 золота, 10 серебра и 5 бронзы), третья – сборная Китая (9 золота, 4 серебра и 2 бронзы). Сборная ОКР твёрдо занимает 9-ую строчку в медальном зачёте (6 золотых медалей, 11 серебряных и 14 бронзовых).
Напомним, что сегодня последний день зимних Олимпийских игр в Пекине. Посмотреть расписание соревнований можно здесь.
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