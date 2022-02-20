Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине: во сколько смотреть по ТВ

Фото с сайта olympic.ru

20 февраля в Пекине состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр – 2022.

В воскресенье, 20 февраля, завершаются XXIV зимние олимпийские игры в Пекине. Торжественную церемонию закрытия можно будет посмотреть на Первом канале в 15:00 по московскому времени. В течение дня также пройдёт финал по хоккею, лыжные гонки на 30 км у женщин и финал по бобслею.

По последним данным, сборная ОКР завоевала 31 медаль, 6 из которых золотые. В медальном зачёта российские спортсмены находятся на 9-м месте. Однако 20 февраля у нас ещё есть возможность получить одну медаль – на матче по хоккею с Финляндией.

При этом из 6 медалей 3 завоевал российский лыжник Александр Большунов: он стал первым в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Он также выиграл серебро в «разделке» и стал 3-м в командном спринте. Из всех спортсменов его ждёт самая большая награда – 16 миллионов рублей от правительства РФ за все медали.

Отметим, что сборная России по бобслею в финале опустилась на 7-е и 8-е места, поэтому не завоевала ни одной медали. Среди спортсменов был и новосибирский бобслеист Михаил Мордасов, он также остался без медали в последний день Олимпиады-2022.

Напомним, что на Олимпиаде также выиграл бронзу защитник хоккейной «Сибири» Михал Чайковски в составе команды Словакии. Сегодня, 20 февраля, за медаль также поборется вратарь Харри Сятери, однако он будет играть против сборной России.