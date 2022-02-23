Мэрия Новосибирска продаёт участок на берегу Оби за 4,4 млн рублей

Фото: скриншот kadastrmap.com, 2ГИС

Власти Новосибирска выставили на продажу участок площадью 3,5 га на берегу Оби за 4,4 млн рублей.

Мэрия Новосибирска выставила на торги земельный участок на берегу Оби с кадастровым номером 54:19:101403:102, пишет «МК в Новосибирске». Он находится в Мочищенском сельсовете и оценивается в 4 473 250 рублей.

Ещё 2 293 750 рублей городские власти рассчитывают получить за три объекта, которые расположены на участке. Это два гаража площадью 134,6 и 393,8 кв. м. и нежилое помещение площадью 24 кв. м. Данные открытых источников говорят о том, что на земле также стоит водонапорная башня.

Напомним, также в настоящее время мэрия Новосибирска продаёт помещения «Сибсельмаша» за 80 млн рублей — некогда одного из крупнейших машиностроительных предприятий в городе.