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общество

Мэрия Новосибирска продаёт участок на берегу Оби за 4,4 млн рублей

Фото Мэрия Новосибирска продаёт участок на берегу Оби за 4,4 млн рублей
Фото Мэрия Новосибирска продаёт участок на берегу Оби за 4,4 млн рублей

Фото: скриншот kadastrmap.com, 2ГИС

Власти Новосибирска выставили на продажу участок площадью 3,5 га на берегу Оби за 4,4 млн рублей.

Мэрия Новосибирска выставила на торги земельный участок на берегу Оби с кадастровым номером 54:19:101403:102, пишет «МК в Новосибирске». Он находится в Мочищенском сельсовете и оценивается в 4 473 250 рублей.

Ещё 2 293 750 рублей городские власти рассчитывают получить за три объекта, которые расположены на участке. Это два гаража площадью 134,6 и 393,8 кв. м. и нежилое помещение площадью 24 кв. м. Данные открытых источников говорят о том, что на земле также стоит водонапорная башня.

Фото Мэрия Новосибирска продаёт участок на берегу Оби за 4,4 млн рублей 2

Напомним, также в настоящее время мэрия Новосибирска продаёт помещения «Сибсельмаша» за 80 млн рублей — некогда одного из крупнейших машиностроительных предприятий в городе.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

мэрия
Новосибирская область
Новосибирск
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