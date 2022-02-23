В Новосибирске мэрия продает помещения «Сибсельмаша» за 80 миллионов рублей

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В Новосибирске выставили на продажу помещения в здании «Сибсельмаша» за 80 миллионов рублей.

Мэрия Новосибирска продает здание проходной и конторы «Сибсельмаша» за 80 миллионов рублей. Об этом сообщили СМИ.

Власти Новосибирска выставили на продажу помещения в здании «Сибсельмаша». За помещения проходной и конторы на улице Станционной, 38, мэрия хочет получить 80 миллионов рублей, сумма задатка – 16 миллионов рублей. Аукцион стартует с 4 миллионов рублей, сообщает «МК в Новосибирске». Общая площадь здания, выставленного на продажу, составляет 4 300 квадратных метров.

«Сибсельмаш» был одним из крупнейших машиностроительных предприятий в Новосибирске. Там собирали сельскохозяйственную технику, оборудование для шахт и военную продукцию. Именно на «Сибсельмаше» работали Герои Советского Союза Александр Покрышкин и Николай Плахотный.

Ранее стало известно, что мэрия закроет доступ к памятнику Покрышкину. Попасть туда горожане смогут только по большим праздникам.

Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что появится на месте недостроенного ДК «Сибсельмаш».