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Морда застряла в лунке: под Новосибирском рыбак еле вытащил из воды судака весом 8 килограммов

Фото Морда застряла в лунке: под Новосибирском рыбак еле вытащил из воды судака весом 8 килограммов
Фото Морда застряла в лунке: под Новосибирском рыбак еле вытащил из воды судака весом 8 килограммов

Фото с сайта www.fishingsib.ru

Житель Новосибирска Сергей поймал трофейного судака-гиганта: рыбина была такой огромной, что морда застряла в лунке.

Новосибирец Сергей раскрыл подробности трофейной рыбалки в Усть-Алеусе. Мужчине удалось вытащить на лёд крупного судака — вес рыбы составил почти 8 килограммов. При этом совладать с хладнокровным гигантом было не просто, на помощь Сергею пришли другие рыбаки.

"Сосед спросил: "Кого поймал?", я ответил, что судака, килограмма на два, но при этом сам удивился, что в 130-ю лунку не зашла даже голова", — поделился впечатлениями от рыбалки сибиряк на сайте fishingsib.ru.

По словам мужчины, судак пытался сорваться с крючка, делая сильные рывки. Рыбаки начали оперативно выдалбливать лунку, чтобы вытащить "трофей" — помогал и брат Сергея, и "соседи" с удочками.

"Когда показалась голова судака, у меня округлились глаза, таких больших я не видел. Вес трофейного оказался 7,900 кг. Прошло уже 2 дня, а эмоции до сих пор бьют через край", — добавил мужчина.

Напомним, в начале января новосибирцы обсуждали в соцсетях одинокого рыбака на льду Оби.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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