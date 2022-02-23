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общество

Новосибирская сеть фастфуда заняла второе место в России по темпам развития

Фото Новосибирская сеть фастфуда заняла второе место в России по темпам развития
Фото Новосибирская сеть фастфуда заняла второе место в России по темпам развития

Новосибирская сеть фастфуда Cheburek.Ме заняла второе место в России по скорости развития.

Сеть фастфуда Cheburek.Ме из Новосибирска стала второй в российском рейтинге наиболее быстро развивающихся предприятий общепита. Об этом свидетельствуют данные исследования РБК.

Новосибирская сеть фастфуда Cheburek.Ме заняла вторую строчку в рейтинге самых быстроразвивающихся предприятий общепита в России. По темпам развития предприятие из Новосибирска обошло федеральные сети «Додо пицца» и McDonalds. В прошлом году они открыли 59 и 55 новых заведений питания соответственно, в то время как под брендом Cheburek.Ме появилось 109 новых точек с фастфудом. Прирост сети составил 237 %.

При этом в Новосибирске работает 14 таких заведений. В целом по стране Cheburek.Ме находится на 10-м месте по числу заведений.

Первое место в рейтинге занял KFC, сообщает «МК в Новосибирске».

Недавно стало известно, что в Новосибирске не планируют отменять QR-коды в общепите.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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