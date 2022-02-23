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Боксёр из Новосибирска Алоян завершил карьеру победным боем в Москве

Фото Боксёр из Новосибирска Алоян завершил карьеру победным боем в Москве
Фото Боксёр из Новосибирска Алоян завершил карьеру победным боем в Москве

Фото: Instagram @aloyan_mikhail_

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян победил венесуэльца Давида Баррето в бою на московском ринге 22 февраля.

Новосибирский боксёр, двукратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Михаил Алоян одержал победу над венесуэльцем Давидом Баррето в бою за титул WBA Gold в первом легчайшем весе 22 февраля в Москве.

Схватка длилась все 10 раундов, Алоян выиграл большинством судейских голосов. Получив пояс, он поблагодарил болельщиков за поддержку и вспомнил, как в 2004 году уже бывал на этом ринге и выполнял норматив в кандидаты в мастера спорта.

«Рад, что здесь произошло завершение моей карьеры», — сказал он.

Напомним, Сиб.фм писал, что февральский бой станет завершающим в карьере Алояна. За годы на профессиональном ринге 33-летний сибиряк потерпел всего одно поражение (в июне 2019 года в Мексике) и одержал девять побед, в том числе над украинцем Александром Грищуком.

Спортсмен всегда говорил, что «с неба успех не падает», а годами создаётся на тренировках.

«Судья поднимает и опускает руку в знак победы на 5 секунд, но ради этих секунд нужно 20 лет честно отпахать в зале и, поверьте, это того стоит», — отмечал боксёр.

Завершить карьеру Алоян решил из-за возраста, объяснял его тренер Эдуард Кравцов.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Сибирь
Москва
Новосибирск
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