Новосибирский военком Кудрявцев рассказал об отношении к не служившим

Фото Густаво Зырянова

Военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев рассказал, как относится к тем, кто отмечает День защитника Отечества, но при этом не служил.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Изначально с этим праздником было принято поздравлять только военных, а сегодня — всех мужчин. «МК в Новосибирске» узнал, как относится к этому военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев.

«Я отношусь к тем, кто на не служивших смотрит немного свысока. Если вспомнить, то раньше 23 февраля был праздником Дня советской армии и военно-морского флота, а стал Днём защитника Отечества. Но какой же ты защитник Отечества, если не знаешь, как его защищать? Я считаю, что это праздник для тех, кто служил», — сказал он.

Полковник также добавил, что считает воинскую службу скорее призванием, чем профессией, хотя смысл строить карьеру на службе в армии определённо есть.

Денежное довольствие офицеров довольно высокое, гораздо выше среднего заработка на гражданских предприятиях, пояснил он. Поэтому многие абитуриенты стремятся в военные училища.

Кроме того, для военнослужащих существует большой список льгот, в том числе на получение недвижимости, лечение и устройство детей в школы и детсады, отметил военком.

Напомним, в разговоре с главным редактором «МК в Новосибирске», который состоялся в предверии 23 Февраля, Кудрявцев также привёл три аргумента в пользу службы в армии.