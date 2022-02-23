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Новосибирский зоопарк незаконно собирал деньги за парковки на Жуковского и Стасова

Фото Новосибирский зоопарк незаконно собирал деньги за парковки на Жуковского и Стасова
Фото Новосибирский зоопарк незаконно собирал деньги за парковки на Жуковского и Стасова

Фото: Кирилл Кудряшов / 2ГИС

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило несколько лет незаконно использовал прилегающие территории вдоль улиц Жуковского и Стасова, организуя на них платные парковки, выяснили в городской Контрольно-счётной палате.

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило несколько лет незаконно использовали территории вдоль улиц Стасова и Жуковского, организуя на них платные парковки, пишет Сибкрай.ру со ссылкой на городскую Контрольно-счётную палату.

По данным портала, участок на Стасова муниципалитет передал зоопарку для проезда и общего пользования, а на Жуковского — для благоустройства. Однако тот устроил на землях платные парковки, нарушив Градостроительный кодекс и Гражданский кодекс РФ.

Из отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты за 2021 год, предоставленного СМИ депутатом Хельгой Пироговой, следует, что предприятие израсходовало лишние 38,8 тысячи рублей в качестве расчёта с подотчётными лицами и не учло стоимость парковок в 887,96 тысячи, что привело к завышению расходов и увеличению налоговых рисков.

После выявления нарушений МУП «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» получил представление. Парковки должны быть убраны.

Сибкрай.ру со ссылкой на аудитора Контрольно-счётной палаты (КСП) Новосибирска Ирину Залесову также пишет, что в 2018-2020 гг. незаконные парковки якобы принесли зоопарку 9 млн рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что с 7 марта в Новосибирске запретят парковку у соборной мечети на Красина.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирский зоопарк
Новосибирск
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