Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022

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23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества — государственный праздник, известный и как День воинской славы. В эту дату принято поздравлять всех мужчин, теперь уже независимо от того, служил он в армии или же нет. Тем, кто не может передать поздравления лично, помогут мессенджеры и соцсети. Чтобы тёплые слова можно было сопроводить яркой открыткой или тематическим стихотворением, Сиб.фм подготовил специальную праздничную подборку.

Сегодня день защитников Отечества —

Сегодня все мужчины как герои!

За сильной половиной человечества

Спокойно, как за каменной горою.

Ты стоишь на страже мира и покоя,

Под защитой дом, страна и вся Земля!

Ведь в душе мужчина каждый — воин!

Поздравляю с двадцать третьим февраля!

Сегодня мужчин нам поздравить пора.

Защитникам нашим салют и ура!

Желаем, что б каждый вам день приносил

Удачи и счастья, здоровья и сил.

Вы наши поздравления

Примите с уважением,

В ваш праздник, истинно мужской,

За мир, защиту и покой!

С двадцать третьим февраля

Милые мужчины!

Праздник ваш и ведь не зря, —

Есть на то причины.

Поздравляем всех, всех, всех,

Самых сильных, смелых,

Пусть удача и успех

Посетят вас первых!

Лучший он в любом сражении

И врага сильней в стократ.

Нету месту поражению,

С праздником тебя, солдат!

Будь отважен и силен

И в страну свою влюблен!

Благодарим за небо чистое,

За светлый день и крепкий сон.

И в день защитника Отчизны,

Прими нижайший наш поклон.

Пусть не встретит вас беда!

Сегодня, в праздник февраля,

Поздравим радостно мужчин,

Пусть будет мир наш нерушим!

Ещё одну подборку открыток, стихов и поздравлений специально к 23 февраля Сиб.фм публиковал здесь.