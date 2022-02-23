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Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022
Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022

Источник: Яндекс.Картинки

23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества — государственный праздник, известный и как День воинской славы. В эту дату принято поздравлять всех мужчин, теперь уже независимо от того, служил он в армии или же нет. Тем, кто не может передать поздравления лично, помогут мессенджеры и соцсети. Чтобы тёплые слова можно было сопроводить яркой открыткой или тематическим стихотворением, Сиб.фм подготовил специальную праздничную подборку.

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 2

Сегодня день защитников Отечества —
Сегодня все мужчины как герои!
За сильной половиной человечества
Спокойно, как за каменной горою.

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 3

Ты стоишь на страже мира и покоя,
Под защитой дом, страна и вся Земля!
Ведь в душе мужчина каждый — воин!
Поздравляю с двадцать третьим февраля!

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 4

Сегодня мужчин нам поздравить пора.
Защитникам нашим салют и ура!
Желаем, что б каждый вам день приносил
Удачи и счастья, здоровья и сил.

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 5

Вы наши поздравления
Примите с уважением,
В ваш праздник, истинно мужской,
За мир, защиту и покой!

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 6

С двадцать третьим февраля
Милые мужчины!
Праздник ваш и ведь не зря, —
Есть на то причины.
Поздравляем всех, всех, всех,
Самых сильных, смелых,
Пусть удача и успех
Посетят вас первых!

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 7

Лучший он в любом сражении
И врага сильней в стократ.
Нету месту поражению,
С праздником тебя, солдат!
Будь отважен и силен
И в страну свою влюблен!

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 8

Благодарим за небо чистое,
За светлый день и крепкий сон.
И в день защитника Отчизны,
Прими нижайший наш поклон.

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 9

Пусть не встретит вас беда!
Сегодня, в праздник февраля,
Поздравим радостно мужчин,
Пусть будет мир наш нерушим!

Фото Поздравления с 23 февраля: красивые открытки и короткие стихи ко Дню защитника Отечества-2022 10

Ещё одну подборку открыток, стихов и поздравлений специально к 23 февраля Сиб.фм публиковал здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
праздник
День Защитника Отечества
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