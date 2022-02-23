Сборная России по кёрлингу на колясках начала готовиться к Паралимпиаде в Новосибирске

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

Российская сборная по кёрлингу на колясках в преддверии Паралимпиады в Пекине проводит тренировки на льду центра «Пингвин» в Новосибирске, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Уже через неделю, 4 марта, в Пекине стартуют XIII зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены проходят заключительные этапы подготовки на тренировочных базах, расположенных в четырёх регионах: Республике Алтай, Приморском крае и Сахалинской и Новосибирской областях.

На территории Новосибирской области подготовку к соревнованиям завершает сборная по кёрлингу на колясках. Паралимпийцы вместе с тренерами и медицинским персоналом находятся в столице региона с середины февраля, с 17 числа у них проходят тренировки в кёрлинг-центре «Пингвин», сообщает пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

В Китай команда ПКР отправится 1 марта, скип Константин Курохтин надеется, что спортсмены смогут порадовать болельщиков.

«В октябре 2021 года наша команда была в Пекине на чемпионате мира, где заняла третье место, стала бронзовым призёром. Это был тестовый старт перед Паралимпиадой. Команда у нас молодая, перспективная, и при этом уже опытная. Я искренне верю, что мы сможем порадовать болельщиков своими достижениями», — сказал он.

Паралимпийские зимние игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Участникам предстоят соревнования в шести видах спорта, в рамках которых будет разыграно 78 комплектов наград.

Напомним, что в состав команды ПКР от Новосибирской области вошли пять спортсменов: Маргарита Терещенкова и спортсмен-ведущий Антон Подзоров (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон, основной состав), Денис Деканов и ведущий Александр Смолянин (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон, резервный состав), а также Дмитрий Фадеев (спорт лиц с ПОДА, сноуборд, резервный состав).