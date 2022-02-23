Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

Сборная России по кёрлингу на колясках начала готовиться к Паралимпиаде в Новосибирске

Фото Сборная России по кёрлингу на колясках начала готовиться к Паралимпиаде в Новосибирске
Фото Сборная России по кёрлингу на колясках начала готовиться к Паралимпиаде в Новосибирске

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

Российская сборная по кёрлингу на колясках в преддверии Паралимпиады в Пекине проводит тренировки на льду центра «Пингвин» в Новосибирске, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Уже через неделю, 4 марта, в Пекине стартуют XIII зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены проходят заключительные этапы подготовки на тренировочных базах, расположенных в четырёх регионах: Республике Алтай, Приморском крае и Сахалинской и Новосибирской областях.

На территории Новосибирской области подготовку к соревнованиям завершает сборная по кёрлингу на колясках. Паралимпийцы вместе с тренерами и медицинским персоналом находятся в столице региона с середины февраля, с 17 числа у них проходят тренировки в кёрлинг-центре «Пингвин», сообщает пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

В Китай команда ПКР отправится 1 марта, скип Константин Курохтин надеется, что спортсмены смогут порадовать болельщиков.

«В октябре 2021 года наша команда была в Пекине на чемпионате мира, где заняла третье место, стала бронзовым призёром. Это был тестовый старт перед Паралимпиадой. Команда у нас молодая, перспективная, и при этом уже опытная. Я искренне верю, что мы сможем порадовать болельщиков своими достижениями», — сказал он.

Паралимпийские зимние игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Участникам предстоят соревнования в шести видах спорта, в рамках которых будет разыграно 78 комплектов наград.

Напомним, что в состав команды ПКР от Новосибирской области вошли пять спортсменов: Маргарита Терещенкова и спортсмен-ведущий Антон Подзоров (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон, основной состав), Денис Деканов и ведущий Александр Смолянин (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон, резервный состав), а также Дмитрий Фадеев (спорт лиц с ПОДА, сноуборд, резервный состав).

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

спорт
Новосибирская область
Китай
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21236
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
14781
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
12017
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11616
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
10183
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8488
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7910
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок