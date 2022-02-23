«Счастья, добра, благополучия»: первые лица поздравили новосибирцев с Днём защитника Отечества

Фото пресс-службы правительства НСО, полпреда президента РФ в СФО и мэрии Новосибирска, коллаж Сиб.фм

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравили новосибирцев с Днём защитника Отечества.

Поздравление полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева

С особой теплотой и благодарностью поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, чьи героические подвиги и непоколебимая воля навечно останутся в нашей памяти. Выражаю глубокую признательность участникам локальных войн и вооружённых конфликтов, которые, рискуя собственной жизнью, защищали мирное население.

В сложные периоды отечественной истории военная служба составляла надёжную опору российской государственности. Особенно ценно, что сегодня, в период фундаментальных геополитических изменений, российские военнослужащие успешно выполняют важнейшие задачи по сохранению суверенитета нашей страны, обеспечению спокойствия и безопасности граждан. Одновременно с этим наши миротворцы действуют с высоким уровнем профессионализма на территории других государств.

Благодаря военному мастерству, мужеству доблестных сынов России, современному вооружению и новейшей технике боеспособность Вооружённых Сил Российской Федерации заслужила мировую славу и уважение. Однако главными ценностями российской армии и флота остаются патриотизм, приверженность воинскому долгу и нравственным идеалам служения Отечеству.

Дорогие товарищи, друзья! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам, вашим родным и близким!

Поздравление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Поздравляю всех курсантов, кто осваивает военную науку, обучаясь в различных училищах нашей страны, и в первую очередь новосибирских курсантов, с наступающим праздником — с Днём защитника Отечества. Очень приятно, что, как и в прежние времена, мы можем гордиться воинами-сибиряками. Сегодня мы находимся на территории славного учебного заведения, знаменитого училища — Новосибирского высшего командного, из стен которого вышло 28 Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.

Мне посчастливилось в канун этого праздника выступать перед курсантами второй роты этого училища. Уже пять выпускников второй роты носят высокое звание Героев. Некоторые учебные заведения за всю свою историю не могут похвастать таким количеством Героев, скольким у нас только одна вторая рота. Для всех нас, новосибирцев, это повод для гордости. А для сегодняшних курсантов это большая ответственность — это значит, что надо держать планку, продолжать славное дело своих предшественников, тех, кто защищал нашу Родину, проявляя свой героизм.

Ещё раз поздравляю всех защитников, всех мужчин, ветеранов, всех, кто служит сегодня в Вооружённых Силах и правоохранительных органах, всех граждан России с наступающим праздником — с Днём защитника Отечества.

Поздравление мэра Новосибирска Анатолия Локтя

Дорогие новосибирцы!

Уважаемые ветераны, военнослужащие, курсанты!

От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля — один из знаковых государственных праздников России. Он наполнен патриотизмом, гордостью за свою страну, верой в её светлое и мирное будущее. В этот день мы чествуем тех, кто охраняет рубежи нашей Родины в рядах вооруженных сил, а также тех, кто отстаивает интересы страны на гражданской службе. Мы чтим память о славных военных подвигах, совершённых во время войн и локальных вооружённых конфликтов. Герои-защитники всегда будут для нас примером мужества, доблести и верности долгу.

Сибирская земля богата героями, выдающимися людьми, отважными воинами. В годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали 353 уроженца Новосибирской области. Новосибирец — лётчик-ас А. И. Покрышкин — трижды Герой Советского Союза.

В послевоенные годы высшая государственная награда также присваивалась нашим землякам — наследникам славных героических традиций — за мужество, проявленное при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, Сирии и др. В честь героев названы улицы и учреждения Новосибирска. На улице Александра Демакова в Советском районе установлена памятная стела. Одна из улиц в Калининском районе носит имя лейтенанта Сергея Амосова. Имя Виталия Потылицина присвоено средней школе № 190 в Советском районе, в которой учился Герой России, а также улице в Октябрьском районе.

Уверен, что Новосибирск способен вырастить достойных преемников — молодое поколение бесстрашных защитников, которые будут искренне любить свою страну, знать ее историю и свято хранить память о славных подвигах её героев.

В нашем городе работает два военных вуза — Новосибирское высшее военное командное училище и Новосибирский военный институт войск национальной гвардии. В будущем курсанты этих учебных учреждений станут офицерами внутренних войск и будут обеспечивать безопасность нашего государства и укреплять его обороноспособность.

Уважаемые военнослужащие, ветераны, работники мирных профессий, трудящиеся на благо нашей страны! Примите мои искренние пожелания счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть рядом с вами будут близкие люди, верные товарищи. Бодрости духа и мирного неба над головой!

Напомним, что в честь 23 Февраля над Новосибирском прогремит праздничный салют. Используя 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ, его проведут военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа. Начало в 21:00.