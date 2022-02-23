Толпа роющихся в помойке детей избила охранника палками

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В Новосибирске рывшиеся в помойке дети избили охранника палками.

В Октябрьском районе Новосибирска толпа детей избила охранниками палками за то, что он помешал им рыться в мусорном контейнере ЖК «Оазис». Видеозапись инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

В ЖК «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска дети избили охранника палками за то, что он помешал им рыться в мусоре. Видеозапись инцидента попала в новосибирское сообщество «АСТ-54» в соцсетях. На кадрах видно, что дети и подростки цыганской внешности перебирают мусор в контейнерах. Охранник попытался выгнать семью с территории жилого комплекса, однако подростки набросились на него с палками. Однако дальше конфликт не зашел – вскоре толпа, роющаяся в помойке, ушла.

По словам автора видео, эта ситуация является обыденной для жителей ЖК «Оазис», который окружен частными домами.

«Жители частного сектора наведываются сюда поживиться содержимым мусорных контейнеров», – написали новосибирцы.

Ранее Сиб.фм писал, что председатель ТСЖ в Новосибирске объявила войну частному детскому саду. Она утверждает, что дети сильно шумят.