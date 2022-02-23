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общество

В Красноярске девушку уговорили не прыгать с моста

Фото В Красноярске девушку уговорили не прыгать с моста
Фото В Красноярске девушку уговорили не прыгать с моста

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Красноярска собиралась спрыгнуть с Октябрьского моста, но её уговорили этого не делать.

Как сообщают локальные СМИ, всё произошло вечером 22 февраля. Автомобилисты, проезжающие по Октябрьскому мосту, расположенному недалеко от гипермаркета «Окей», заметили за перилами девушку. Они сообщили в диспетчерскую службу, после чего на место выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Известно, что девушка озвучивала намерение прыгнуть вниз, но в итоге удалось убедить её этого не делать, сообщают красноярские СМИ со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель».

Теперь психологи выясняют, что стало причиной для принятия девушкой такого решения.

В начале февраля Сиб.фм сообщал о рабочем, который разбился насмерть на строительстве четвёртого моста через Обь — он сорвался с высоты примерно 60 метров.

В августе 2021 года стало известно о матери, которая выпрыгнула из окна после угроз забрать ребёнка и лишить её родительских прав.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

мост
Красноярский край
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