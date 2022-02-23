В Новосибирске 11-летняя школьница впала в кому после отравления

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Новосибирская школьница впала в кому после отравления неизвестным веществом.

В Новосибирске 11-летняя девочка впала в кому после отравления. Причину отравления устанавливает полиция. Об этом сообщили СМИ.

Юную жительницу Новосибирска госпитализировали в больницу после отравления неизвестным веществом ночью 14 февраля. Позднее девочка впала в кому из-за острого нарушении мозгового кровоснабжения.

Чем именно отравилась 11-летняя девочка и обстоятельства, в которых это произошло, пока неизвестны. По предварительным данным, шестиклассница живет вместе 28-летней матерью и 31-летним отчимом. Семья считается благополучной и на учете не состоит, сообщает АиФ-Новосибирск со ссылкой на источник КП-Новосибирск.

Сейчас детали произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Вчера в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю школьницу. Мужчина пытался изнасиловать девочку, угрожая ей ножом.

Ранее Сиб.фм писал, что 4-летняя девочка несколько дней жила в доме с трупом матери.