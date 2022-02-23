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В Новосибирске 15-летний подросток пропал после ссоры с матерью

Фото В Новосибирске 15-летний подросток пропал после ссоры с матерью
Фото В Новосибирске 15-летний подросток пропал после ссоры с матерью

Vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирске пропал 15-летний подросток. Его ищут волонтеры и полиция.

В Новосибирске 15-летний подросток исчез после ссоры с мамой. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В Новосибирске три дня назад пропал 15-летний подросток. Артур П. ушел из дома в Кировском районе 20 февраля и бесследно исчез.

Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», школьник поссорился с мамой и ушел из дома. Все это время на связь с родственниками и друзьями он не выходит. Дозвониться до него родные не могут – возможно, у мальчика сел телефон. При этом ранее подросток не сбегал из дома.

Сейчас подростка разыскивают несколько экипажей волонтеров. Поисковики просят мальчика вернуться домой и обещают помочь решить его проблемы с участием психолога.

На момент пропажи подросток был одет в длинную темно-зеленую куртку цвета хаки, синие джинсы и темно-коричневые ботинки. Рост мальчика – 181 см, он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серыми глазами.

Всех, кто видел мальчика или знает о его местонахождении, просят позвонить по номеру поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или 112.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске больше 7 лет ищут таинственно пропавших подростков.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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