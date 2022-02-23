Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество

В Новосибирске 23 февраля перекрыли проезд в районе площади Будагова из-за Дня защитника Отечества

Фото В Новосибирске 23 февраля перекрыли проезд в районе площади Будагова из-за Дня защитника Отечества
Фото В Новосибирске 23 февраля перекрыли проезд в районе площади Будагова из-за Дня защитника Отечества

Фото pixabay.com

23 февраля с 08:00 до 22:00 в Новосибирске перекрыто движение транспорта по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2. Об ограничении предупреждали в мэрии.

Проезд от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу Обская, 2 в Новосибирске 23 февраля закрыт до 22:00. Кроме того, также почти до конца дня на Обской, 2 недоступна парковка.

Напомним, соответствующее постановление в преддверии Дня защитника Отечества подписал мэр Анатолий Локоть. Дело в том, что в 21:00 рядом с площадью Будагова, на Михайловской набережной, запустят праздничный салют. «АиФ-Новосибирск» ранее подробно писал о том, каким он будет и сколько продлится.

А пока, в ожидании новых залпов, можно вспомнить, каким был салют по случаю 23 Февраля в Новосибирске год назад. Смотрите самые яркие кадры в материале Сиб.фм по ссылке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
23 февраля
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21107
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
14717
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
11979
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11577
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
10132
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8475
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7898
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок