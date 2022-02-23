В Новосибирске 23 февраля перекрыли проезд в районе площади Будагова из-за Дня защитника Отечества

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23 февраля с 08:00 до 22:00 в Новосибирске перекрыто движение транспорта по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2. Об ограничении предупреждали в мэрии.

Проезд от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу Обская, 2 в Новосибирске 23 февраля закрыт до 22:00. Кроме того, также почти до конца дня на Обской, 2 недоступна парковка.

Напомним, соответствующее постановление в преддверии Дня защитника Отечества подписал мэр Анатолий Локоть. Дело в том, что в 21:00 рядом с площадью Будагова, на Михайловской набережной, запустят праздничный салют. «АиФ-Новосибирск» ранее подробно писал о том, каким он будет и сколько продлится.

А пока, в ожидании новых залпов, можно вспомнить, каким был салют по случаю 23 Февраля в Новосибирске год назад. Смотрите самые яркие кадры в материале Сиб.фм по ссылке.