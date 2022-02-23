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В Новосибирске из реабилитационного центра сбежал 17-летний подросток

Фото В Новосибирске из реабилитационного центра сбежал 17-летний подросток
Фото В Новосибирске из реабилитационного центра сбежал 17-летний подросток

Фото ГУ МВД по Новосибирской области, Сиб.фм

17-летний Ян Алексеев сбежал из реабилитационного центра в Новосибирске, его ищут уже почти две недели.

В Новосибирске полицейские объявили в розыск 17-летнего юношу, который покинул реабилитационный центр в Калининском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Алексеев Ян Николаевич, 04.04.2004 года рождения, 11 февраля покинул территорию учреждения и до настоящего времени не вернулся.

"Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить в полицию по телефонам: (383) 2321961, 2322002", — уточнили в полиции.

Правоохранители гарантирую конфиденциальность за любую информацию о молодом человеке.

Ранее новосибирские полицейские сообщали о розыске 15-летнего Данила Коледуба, который также сбежал из реабилитационного центра в Заельцовском районе вечером 10 декабря 2021 года, то есть два месяца назад. После этого подростка никто не видел. Теперь сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский» объявили мальчика в розыск.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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