15-летний подросток сбежал из реабилитационного центра в Новосибирске

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске 15-летнего подростка разыскивают два месяца после побега из реабилитационного центра.

В Новосибирске два месяца разыскивают 15-летнего Данила Коледуба, который сбежал из реабилитационного центра. Ориентировку на подростка распространяют в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Данил Коледуб сбежал из реабилитационного центра в Заельцовском районе вечером 10 декабря 2021 года, то есть два месяца назад. После этого подростка никто не видел. Теперь сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский» объявили мальчика в розыск.

Ребёнка ищут по следующим приметам: на вид 15 лет, рост 165 сантиметров, телосложение среднее, глаза зелёные, волосы рыжие с короткой cтрижкой. В день пропажи на нём была красная куртка с синими вставками, синие спортивные штаны с белыми широкими полосами и чёрные кроссовки с белой подошвой.

«Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 2321002, 2321074, 2321013, 2321026, 8 (952) 935-58-56. Конфиденциальность гарантируется», – сообщают в полиции.

Напомним, что в Новосибирске с 4 февраля разыскивают другого 15-летнего подростка – Даниила Дьякова. Мальчик не единожды сбегал из дома, однако уже почти две недели его никто не видел. Из отличительных черт у ребёнка рыжие волосы, рост 174 сантиметра и зелёная куртка.